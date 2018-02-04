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| | Возраст любви не помеха: почему женщины совершают необдуманные поступки?

Возраст любви не помеха: почему женщины совершают необдуманные поступки?

Вчера, 18:57
Еще с давних времен семейные узы брака считались священным и не посягаемым явлением. Обряд бракосочетания являлся великим таинством, поэтому к выбору спутника или спутницы жизни подходили во всех народах и странах с осторожностью, зачастую основываясь на мнениях мудрецов, старейшин и т.д. 

 

Возраст любви не помеха: почему женщины совершают необдуманные поступки?

 

В современном мире вступление в брак немного поменяло свои стереотипы, главным условием для проведения этого обряда есть в первую очередь желание самих супругов – мужчины и женщины. Как показывает практика, в мире очень много браков заключены практически аномально. А именно, неоднократно зафиксированы бракосочетания с большой разницей возраста самих партнеров, как в одну, так и в другую сторону. Также, известны случаи, когда под венец вместе с прекрасной невестой идет любимый пес или кот.
 
Наиболее странно выглядит женитьба на искусственном неодушевленном предмете, например, на предмете обихода или даже коллекционной игрушке. Возникает вопрос, что же движет людьми в момент совершения таких аномальных поступков? Обычно, часто становятся женами специфических супругов женщины. Ученые и психологи начали разбираться в этом вопросе довольно глубоко, чтобы понять истинные намерения представительниц прекрасного пола.

Брак – это союз двух партнеров, которые испытывают искренние любовные чувства друг к другу. Говорят, что без любви его не может быть, но тогда вопрос: неужели женщины или мужчины, которые вступают в семейные отношения со странными избранниками могут что-то чувствовать к ним или наоборот. По мнению психологов, вступление в брак для самой женщины означает еще и ту гавань, в которой она чувствует себя наиболее спокойно. По логике вещей, рядом с девушкой должен быть молодой человек, а не кошка, собака или кукла. Но что делать, если невеста не может избрать для себя достойного супруга, который послужит ей надеждой и опорой. 

В таком случае, по словам экспертов, в мозгу срабатывает рефлекс замены на автоматизме. Женщина или девушка, столкнувшись с какими-то неприятностями в отношениях с парнем или мужчиной, не сможет адекватно реагировать на присутствие по жизни с ней такого спутника. Инстинктивно, она будет просто уходить от того, что когда-то принесло ей неприятность. Многие ученые утверждают, что данная тенденция поражает и мужчин. Хотя и не так часто. Другими словами, такие джентльмены начинают бояться будущих жен, оставаясь либо холостяками, или же решаются на безрассудные поступки.

 

Проблема правильного выбора спутника жизни является глобальной, так как в настоящее время очень распространен гомосексуализм. И хотя, во многих странах однополые браки считаются официально разрешены, это не приветствуется обществом. Возрастные браки, в которых женщина младше супруга или наоборот, тоже не можно считать нормальным явлением. Хотя в мире такого много, но по мнению аналитиков, причиной семейных уз такого плана выступает материальная выгода.

 

Возраст любви не помеха: почему женщины совершают необдуманные поступки?

 

Брак с разницей в 60 лет между 31-летним Кайлом Джонсом и 91-летней Марджори Маккул стал известным в мире событием. Роман между ними случился в 2009 году, и теперь эти отношения стали официальными. Оба супруга счастливы, но, вероятно, каждый по-своему. Не менее интересеный аномальный брак был заключен в Индии. Молодая 18-летняя индианка Мангли Мунда стала женой бездомного пса Шеру. Обряд бракосочетания провели, как и полагается, по всем индийским законам. Старейшины пришли к выводу, что девушку могут ожидать несчастья в жизни, если она первый раз станет супругой юноши, поэтому решение было окончательным. Их супружеские отношения должны продлиться не менее трех месяцев. Лишь после прошествии такого времени, Мангли может подумать о повторном нормальном браке.


Жительница Британии Грейс Гредлер стала замужней, заключив союз сама с собой. Оказалось, леди была очень одинока и не общалась с противоположным полом. Шесть лет такого образа жизни дали повод принять решения, что мужчины ей не нужны совсем.

В США зарегистрирован самый «молодой» брак. Супругами стали 9-летняя Джайла Купер из Техаса и 7-летний Хосе. Дело в том, что девочка была смертельно больна, а мечтала о свадебном платье. Родители и медики решили исполнить такое желание и организовали свадьбу просто в больнице. Союз был не долгим, так как в 2009 году юная жена умерла от лейкемии.

 

Свидетельств о наличии странных браков по всему миру очень много. Разные судьбы и случаи просто поражают обозревателей и настораживают ученых. Ведь эти явления не доказывают, что все в головах людей настолько безобидно и нормально.

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