Опубликовано фото личного оружия пилота Су-25, сбитого в Сирии

В интернет попало фото личного оружия пилота Су-25 Романа Филлипова, погибшего в Сирии 3 февраля после падения самолета. При крушении штурмовика майор Филиппов не погиб – его добили уже позже, на земле, после катапультирования.

Однако найденное впоследствии личное оружие летчика свидетельствует о том, что он дорого продал свою жизнь: один магазин пистолета Стечкина опустошен полностью, а другие два наполовину. Отмечается, что перед гибелью Филиппов израсходовал 40 из имеющихся у него 60 патронов. Достоянием интернета стали и снимки погибшего майора. Эксперты из сообщества «Энциклопедия военной авиации» склонны считать, что смертельным для пилота стал подрыв ручной гранаты.

Личность пилота удалось установить не сразу. О том, что погибший герой является бывшим украинским летчиком Романом Филипповым стало известно после того, как были найдены фотографии документов майора российских ВКС.До вхождения Крыма в состав России Филлиппов служил в украинской армии, а местом несения службы был Симферополь. По другим данным он проходил обучение в летном училище на Кубани, а после служил на Дальнем востоке до войны в Сирии. Жители Крымского полуострова отнеслись к смерти земляка по-разному. Одни сразу заявили, что его нужно признать героем и даже назвать в его честь улицу в Симферополе и школу, в которой погибший учился. Другие, в частности представители крымско-татарского народа, считают, что смерть настигла майора по заслугам. Именно такая кара, по их словам, ждет всех тех, кто изменил присяге и перешел на сторону врага. Здесь подразумевается, что летчик ранее был солдатом ВСУ, а после переподчинился Армии России.Стоит отметить, что Филиппов был в шаге от прижизненного присвоения ему награды за отличную боевую службу в Сирии. Сообщается, что автором документа является глава КР Сергей Аксенов, командир российских летчиков в САР.

* - Деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации решением Верховного суда

Дарья Светозарова

Ответственность за атаку на российский штурмовик и гибель пилота взяла на себя террористическая организация «Джебхат ан-Нусра»*, запрещенная в РФ. Экстремисты заявили, что сбили боевую машину из ПЗРК 3 февраля.После падения Су-25 Россия нанесла сокрушительный удар по позициям боевиков, было уничтожено порядка 30 радикалов. На данный момент идут переговоры о транспортировке погибшего пилота из Идлиба, где он погиб, на родину.