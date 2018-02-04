Эксперты рассказали о крушении Су-25 в Сирии

Эксперты высказали предположения относительно того, кто на самом деле и зачем сбил российский штурмовик Су-25 3 февраля. Сообщение о крушении истребителя накануне вечером передали западные масс-медиа, следящие за обстановкой в САР и деятельностью вооруженных сторон в стране.

Впоследствии информацию о том, что был сбит действительно Су-25 «Грач», находящийся на вооружении у российских войск подтвердили в оборонном ведомстве РФ. О крушении авиасудна сообщила одна из группировка «Сирийской свободной армии» «Джайш ан-наср». В доказательство были предоставлены видеокадры, на которых было заметно, как «Грач» летит уже с горящим крыло. Ответственность за сбитый штурмовик на себя взяли экстремисты из запрещенной в России группировки «Хайет Тахрир аш-Шам»*.

* - Деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации решением Верховного суда

Дарья Светозарова

В Минобороны РФ вскоре рассекретили детали крушения боевой машины: самолет сбили над сирийской провинцией Идлиб, но летчик смог спастись, вовремя катапультировавшись. Однако в конечном итоге это ему не помогло – уже на земле его убили террористы. Сообщается, что погибшего летчика звали Роман Филиппов. Он проходил службу в чине майора. Прежде был украинским летчиком и служил в Симферополе. Штурмовик был сбит предварительно из ПЗРК во время планового облета зоны деэскалации. Эксперты считают, что самолет уничтожили намеренно, чтобы свести на нет военные успехи России в Сирии.