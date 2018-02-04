Женщинам-полицейским в Британии позволят плакать и раздеваться

В графстве Ноттингемшир в Великобритании введены новые правила, позволяющие женщинам-полицейским плакать и снимать одежду. Информацию об этом распространяют английские СМИ.

Домбровский Сергей

Причиной изменения правил является то, что женщины часто увольнялись со службы. Теперь во время прилива жара, характерного для дам в период менопаузы, им разрешат раздеваться на рабочем месте. Гражданкам предоставят специальную комнату «психологической разгрузки». В этом помещении женщины-полицейские смогут плакать или иным способом выражать собственные эмоции. В комнате в обязательном порядке должен находиться вентилятор. Правоохранители теперь обеспечены местом, где они могут поговорить с коллегами о произошедшем за день.Народные избранники в здании парламента Британии назвали подобные изменения внутреннего распорядка унизительными для женщин-офицеров, которые по роду службы сталкиваются с жестокостью, убийствами и прочими инцидентами, закалившими их характер. В Европе на многих предприятиях вводят особые правила для дам в период менопаузы.