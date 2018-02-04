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| | В Британии голый мужчина, танцующий на дороге, стал звездой интернета

В Британии голый мужчина, танцующий на дороге, стал звездой интернета

Сегодня, 10:56
3 февраля в Манчестере, расположенном в Великобритании, очевидцы заметили голого мужчину, который в солнцезащитных очках танцевал на проезжей части. Инцидент был запечатлён на камеру и распространён в социальных сетях.

В Британии голый мужчина, танцующий на дороге, стал звездой интернета

 

Мужчину заметили на улице Барлоу с секундомером в руках. Он выбежал голым из дома и стал танцевать прямо на дороге. Не стесняясь прохожих, стариков и детей, британец продолжал выплясывать на проезжей части. Из одежды у него были только коричневые сапоги. Женщина, проезжая мимо танцующего мужчины, сняла его на камеру и опубликовала ролик в Сети. Видеозапись стала мгновенно популярной.

Зрители акцентировали внимание на том, что мужчина скорее всего проспорил, хотя никто и не исключает психические расстройства. Полиция задержала танцующего голышом мужчину, но отказалась давать какие-либо комментарии по этому поводу.
Вещий Олег
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