В Британии голый мужчина, танцующий на дороге, стал звездой интернета

3 февраля в Манчестере, расположенном в Великобритании, очевидцы заметили голого мужчину, который в солнцезащитных очках танцевал на проезжей части. Инцидент был запечатлён на камеру и распространён в социальных сетях.

Вещий Олег

Мужчину заметили на улице Барлоу с секундомером в руках. Он выбежал голым из дома и стал танцевать прямо на дороге. Не стесняясь прохожих, стариков и детей, британец продолжал выплясывать на проезжей части. Из одежды у него были только коричневые сапоги. Женщина, проезжая мимо танцующего мужчины, сняла его на камеру и опубликовала ролик в Сети. Видеозапись стала мгновенно популярной.Зрители акцентировали внимание на том, что мужчина скорее всего проспорил, хотя никто и не исключает психические расстройства. Полиция задержала танцующего голышом мужчину, но отказалась давать какие-либо комментарии по этому поводу.