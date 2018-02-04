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| | Девушки из Британии назвали худшие фразы во время секса

Девушки из Британии назвали худшие фразы во время секса

Сегодня, 08:51
Очень интересная тема для обсуждения коснулась обитателей форума Mumsnet. Девушки обсуждали самые худшие фразы, которые им приходилось слышать во время секса.

Девушки из Британии назвали худшие фразы во время секса

 

Оказалось, что случаи бывают довольно забавные. Например, одна парочка занималась сексом, девушка ничего не подозревала, а после соития муж рассказал ей, что за ними около пяти минут наблюдал ребёнок. Другой случай более курьёзный - мужчина обвинил свою любимую в том, что из-за полового акта пропустил «Битву роботов» и теперь пребывает в плохом настроении.

Еще одна британка рассказала о необычном совпадении. Они с мужем уединились в своей комнате, а во время процесса их двухлетний малыш начал кричать: «Быстрее, папочка, быстрее». Как оказалось позже, он имел в виду совсем другое.

Другая пользовательница рассказала интернет-читателям о том, как полностью потеряла желание заниматься сексом. Её партнёр во время полового акта неожиданно выкрикнул фразу «собака лижет мою задницу».
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