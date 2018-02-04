Девушки из Британии назвали худшие фразы во время секса

Оказалось, что случаи бывают довольно забавные. Например, одна парочка занималась сексом, девушка ничего не подозревала, а после соития муж рассказал ей, что за ними около пяти минут наблюдал ребёнок. Другой случай более курьёзный - мужчина обвинил свою любимую в том, что из-за полового акта пропустил «Битву роботов» и теперь пребывает в плохом настроении.
Еще одна британка рассказала о необычном совпадении. Они с мужем уединились в своей комнате, а во время процесса их двухлетний малыш начал кричать: «Быстрее, папочка, быстрее». Как оказалось позже, он имел в виду совсем другое.
Другая пользовательница рассказала интернет-читателям о том, как полностью потеряла желание заниматься сексом. Её партнёр во время полового акта неожиданно выкрикнул фразу «собака лижет мою задницу».