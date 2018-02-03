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| | Родители четыре года пытаются «оживить» юридически мертвого ребенка

Родители четыре года пытаются «оживить» юридически мертвого ребенка

Вчера, 23:07
Уже почти пять лет назад Джахи Макмат поставили диагноз «смерть мозга» и юридически 13-летняя американка умерла. Родители не согласны с медиками и законами Окленда. Спустя два года они обратились в суд. По их мнению, дочь жива: официально признанный мертвым, больной ребенок все еще реагирует на голос матери, шевелит пальцами по ее просьбе.

Родители четыре года пытаются «оживить» юридически мертвого ребенка

 

В 2013 Джахи Макмат с матерью приехали в детскую больницу, чтобы сделать операцию по удалению аденоидов. Девочка не хотела, но мама настояла. Операция прошла в штатном режиме, но после открылось кровотечение. К ночи у пациентки остановилось сердце. После реанимации мозговая деятельность так и не возобновилась. По истечению трех дней Джахи Макмат признали мертвой.

Родителям понадобилась помощь правоохранителей, чтобы увезти дочь в другой штат, в другую клинику. Они отказались отключать аппарат жизнеобеспечения. Неопытный в таких делах адвокат вызвался бесплатно представлять интересы родителей и девочки в суде. «Ребенок, у которого бьется сердце скорее жив, чем мертв» - заявил он.

В 2014 году о случившемся узнали в Международном фонде исследования мозга. Они провели исследования и установили, лишь только стоит матери заговорить, у Джахи меняется ритм сердца. Такого не бывает при смерти мозга. Тем не менее, для властей Калифорнии она остается мертвой. Родители продолжают судиться за жизнь своего ребенка.
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