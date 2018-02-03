Птицы спились до смерти и напугали ученых

В Кемеровской области участились случаи смерти птиц – жители города находят на улицах тела мертвых снегирей, свиристелей, синиц и других пернатых.

Ученые-орнитологи очень встревожены подобным явлением. Они объясняют летальные исходы птиц тем, что в результате температурных перепадов, ягоды рябины «бродят», а это приводит к опьянению голодных птиц и их гибели.Специалисты заявили, что птицы не могут определить содержимого ягод, употребляя их как пищу. Нарушение координации, вызванное «опьянением», приводит к тому, что птицы замерзают насмерть, - прокомментировали эксперты. Количество пострадавших пернатых представителей фауны орнитологи на данный момент не могут определить.Ранее подобная ситуация была обнаружена в Новосибирской области.