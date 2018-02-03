Собака вернулась к хозяевам через 10 лет после побега из дома

Владелец дома, к которому пришла собака, разыскал ее экс-хозяев с помощью микрочипа. Лабрадора зовут Эбби, он в хорошем состоянии. По мнению людей, собаку кто-то приютил. Хозяин пса удивляется тому, что его домашний питомец отлично помнит и выполняет команды, которым он научил его десять лет назад. Владелец собаки расчувствовался, когда увидел Эбби живой и в добром здравии. По словам мужчины, к нему вернулась частичка детства его сыновей.
Гражданин, обретший вновь лабрадора, находится на эмоциональном подъеме. По его мнению, ощущение такое, будто в семью вернулся родственник. Мужчина уже не надеялся встретить Эбби, но судьба распорядилась иначе.