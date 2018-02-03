Собака вернулась к хозяевам через 10 лет после побега из дома

В США в штате Пенсильвания собака прибежала к крыльцу дома людей, живущих поблизости от ее бывшего хозяина. Лабрадор исчез десять лет назад, пса пытались найти, но поиски не принесли положительного результата. Информацию об этом сообщают американские СМИ.

Домбровский Сергей

Владелец дома, к которому пришла собака, разыскал ее экс-хозяев с помощью микрочипа. Лабрадора зовут Эбби, он в хорошем состоянии. По мнению людей, собаку кто-то приютил. Хозяин пса удивляется тому, что его домашний питомец отлично помнит и выполняет команды, которым он научил его десять лет назад. Владелец собаки расчувствовался, когда увидел Эбби живой и в добром здравии. По словам мужчины, к нему вернулась частичка детства его сыновей.Гражданин, обретший вновь лабрадора, находится на эмоциональном подъеме. По его мнению, ощущение такое, будто в семью вернулся родственник. Мужчина уже не надеялся встретить Эбби, но судьба распорядилась иначе.