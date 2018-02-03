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| | На Донбассе может произойти экологическая катастрофа

На Донбассе может произойти экологическая катастрофа

Вчера, 21:24
По словам представителей Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), ситуация на Донбассе может обернуться экологической катастрофой.

На Донбассе может произойти экологическая катастрофа

 

Сейчас зафиксированы температурные колебания в регионе, а специалисты не могут получить доступ к промышленным объектам с вредными отходами, дабы провести там ремонт. Стороны конфликта не способны обеспечить работникам полной безопасности, а без особых на то причин рисковать жизнью никто не хочет. Критическая ситуация зафиксирована в ООО НПО «Инкор и Ко». Оборудование и помещения, где хранятся коксохимические отходы, находятся в плачевном состоянии. Ситуацию усугубляют обильные осадки. В январе в восточных областях Украины идут проливные дожди.

По словам представителей СЦКК, еще немного, и ситуация полностью выйдет из-под контроля. В этом случае может произойти настоящая трагедия, заложниками ситуации станут миллионы людей, проживающих в Донецкой и Луганской областях. В ближайшее время украинская власть и руководство ДНР должно обеспечить безопасный доступ работникам к объектам. В противном случае произойдет экологическая катастрофа.
Домбровский Сергей
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