В Венеции обмелели каналы и оставили гондольеров без работы

Визитная карточка Венеции – знаменитые каналы в ближайшее время не смогут привлечь туристов в этот итальянский город, из-за чего количество путешественников резко уменьшилось, а гондольеры остались без работы. Причиной тому вековой ил, который заменил собой водные потоки.

Дарья Светозарова

Сообщается, что в трех районах ситуация достигла уровня катастрофы. Поскольку гондолы в Венеции - один из главных видов транспорта, то жители улиц, где каналы обмелели, лишились возможности передвижения. Те самые три района оказались полностью отрезаны от остальной части города.Также на снижение уровня воды в канале повлияли отливы. Специалисты прилагают все усилия, чтобы устранить проблему и проводят искусственное наполнение каналов. Подобная ситуация повторяется уже третий год подряд. В прошлом году практически высохли шесть каналов, из-за чего в Венеции ввели чрезвычайное положение. Метеорологи сообщают, что обильные дожди пройдут только в начале следующей недели.