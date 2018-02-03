Следователи проявляют оперативный интерес к мужу погибшей 40 лет назад Натали Вуд

Полицейские возобновили расследование дела утонувшей в 1981 году актрисы Натали Вуд, которая является дочерью русских мигрантов. Информацию об этом распространяют американские СМИ.

Домбровский Сергей

На данный момент 87-летний супруг Натали Вуд, актер Роберт Вагнер, интересен для следствия, поскольку этот человек последним видел свою знаменитую жену живой. Правоохранитель рассказал о своих предположениях по этому делу американским корреспондентам. Гибель Натали Вуд является одной из самых интересных тайн Голливуда. Женщина отправилась в плавание вместе с мужем и коллегой Кристофером Уокеном. Звезда утонула около острова Санта-Каталина поздней осенью 1981 года.До сих пор это дело считается полностью нераскрытым. У правоохранителей появились сомнения в том, что трагедия является случайностью, а не злым умыслом недоброжелателей. Следователи хотят поговорить с Робертом Вагнером. Третьего февраля в США выйдет программа 48 Hours, в которой поговорят о смерти Натали Вуд.