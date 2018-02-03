В метро Москвы стало не безопасно: Как распознать извращенца «прижималу» за спиной?

Мнения

В метро Москвы стало не безопасно: Как распознать извращенца «прижималу» за спиной?

Проблема, о которой не принято говорить.

Учёные обнаружили на Титане признаки жизни: Что скрывает спутник Сатурна?

От Редактора

Учёные обнаружили на Титане признаки жизни: Что скрывает спутник Сатурна?

Учёные уверены в обитаемости Титана.

Сюжеты :

Один из создателей Counter-Strike подозревается в растлении ребёнка Ксения Бородина публично оскорбила Бузову и ее подписчиков в Instagram Звезда «Битвы экстрасенсов» пострадала из-за российских врачей Универсальную вакцину от всех видов рака испытывают на людях В ФСБ поведали об опасном изменении целей кибератак Помолодевшая Анфиса Чехова рассказала о цветотерапии Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода
| | Следователи проявляют оперативный интерес к мужу погибшей 40 лет назад Натали Вуд

Следователи проявляют оперативный интерес к мужу погибшей 40 лет назад Натали Вуд

Вчера, 20:39
Полицейские возобновили расследование дела утонувшей в 1981 году актрисы Натали Вуд, которая является дочерью русских мигрантов. Информацию об этом распространяют американские СМИ.

Следователи проявляют оперативный интерес к мужу погибшей 40 лет назад Натали Вуд

 

На данный момент 87-летний супруг Натали Вуд, актер Роберт Вагнер, интересен для следствия, поскольку этот человек последним видел свою знаменитую жену живой. Правоохранитель рассказал о своих предположениях по этому делу американским корреспондентам. Гибель Натали Вуд является одной из самых интересных тайн Голливуда. Женщина отправилась в плавание вместе с мужем и коллегой Кристофером Уокеном. Звезда утонула около острова Санта-Каталина поздней осенью 1981 года.

До сих пор это дело считается полностью нераскрытым. У правоохранителей появились сомнения в том, что трагедия является случайностью, а не злым умыслом недоброжелателей. Следователи хотят поговорить с Робертом Вагнером. Третьего февраля в США выйдет программа 48 Hours, в которой поговорят о смерти Натали Вуд.
Домбровский Сергей
Новости по теме
Звезда Голливуда Натали Портман родила дочь Амалию
Звезда Голливуда Натали Портман родила дочь Амалию

Оскароносная Натали Портман стала второй раз мамой. В конце февраля у актрисы и хореографа Бенджамина Милльпье родилась дочь Амалия.

Певица Натали и ее супруг «работают» над третьим ребенком
Певица Натали и ее супруг «работают» над третьим ребенком

Знаменитая певица Натали не исключает, что в её жизни может появиться еще один ребенок. Звезда рассказал представителям прессы, что они с супругом уже «начали

Певица Натали планирует рождение третьего ребенка
Певица Натали планирует рождение третьего ребенка

Певица Натали намерена родить третьего ребенка. Об этом она рассказала в одном из последних интервью. По словам певицы, в настоящее время ребенок только в ее

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости