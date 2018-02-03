Террористы сбили российский Су-25 и сообщили о гибели пилота

Согласно первоначальным сведениям, крушение военного самолета произошло в результате попадания зенитной ракеты в один из его двигателей. Террористы также сообщили, что летчик, пилотировавший воздушное судно погиб, однако официальных подтверждений этому нет. Другие источники утверждают, что он катапультировался из падающей машины, а что произошло дальше – предстоит выяснить.
В Минобороны РФ подтвердили данные о крушении самолета и сообщили, что сейчас стоит вопрос о поиске тела погибшего пилота. По некоторым данным, пилот погиб во время ведения боя с террористами, по другим - его взяли в плен.