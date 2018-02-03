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| | Террористы сбили российский Су-25 и сообщили о гибели пилота

Террористы сбили российский Су-25 и сообщили о гибели пилота

Вчера, 19:54
Сирийские боевики объявили, что смогли сбить российский штурмовик Су-25 в небе над провинцией Идлиб, недалеко от города Саракиб. Такую информацию обнародовал спутниковый канал Sky News Arabia.

Террористы сбили российский Су-25 и сообщили о гибели пилота

 

Согласно первоначальным сведениям, крушение военного самолета произошло в результате попадания зенитной ракеты в один из его двигателей. Террористы также сообщили, что летчик, пилотировавший воздушное судно погиб, однако официальных подтверждений этому нет. Другие источники утверждают, что он катапультировался из падающей машины, а что произошло дальше – предстоит выяснить.


В Минобороны РФ подтвердили данные о крушении самолета и сообщили, что сейчас стоит вопрос о поиске тела погибшего пилота. По некоторым данным, пилот погиб во время ведения боя с террористами, по другим - его взяли в плен.
Дарья Светозарова
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