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| | Пришельцы два раза помешали заняться сексом паре из Италии

Пришельцы два раза помешали заняться сексом паре из Италии

Вчера, 19:41
В Италии инопланетяне два раза прервали попытку полового акта для одной пары. Они совершили несколько полётов вокруг холма, где устроились молодые люди, как сообщает VistaNews.

Пришельцы два раза помешали заняться сексом паре из Италии

 

Происшествие случилось в последних числах января в Милане, однако сначала пара не признавалась. Похожий НЛО влюблённые увидели и в другом месте, потому решили сообщить. По словам 21-летнего Рика, у него с девушкой уже началась прелюдия, но ничего не вышло, потому что возникло огромное нечто в небесах.

По словам пары, объект представлял собой НЛО треугольной формы, ранее часто наблюдаемый жителями США. Космический корабль провисел примерно 2 минуты, а потом быстро пропал. 2 февраля его снова заметили, и опять тогда он воспрепятствовал интимной связи молодой пары, которые решили проделать это в салоне автомобиля. Теперь возлюбленные зареклись экспериментировать с местом для секса, подчеркнув, что лучше будут заниматься им дома, где точно не будет никаких НЛО.

Ирина Летинская
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