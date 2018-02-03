Пришельцы два раза помешали заняться сексом паре из Италии

В Италии инопланетяне два раза прервали попытку полового акта для одной пары. Они совершили несколько полётов вокруг холма, где устроились молодые люди, как сообщает VistaNews.

Происшествие случилось в последних числах января в Милане, однако сначала пара не признавалась. Похожий НЛО влюблённые увидели и в другом месте, потому решили сообщить. По словам 21-летнего Рика, у него с девушкой уже началась прелюдия, но ничего не вышло, потому что возникло огромное нечто в небесах.

По словам пары, объект представлял собой НЛО треугольной формы, ранее часто наблюдаемый жителями США. Космический корабль провисел примерно 2 минуты, а потом быстро пропал. 2 февраля его снова заметили, и опять тогда он воспрепятствовал интимной связи молодой пары, которые решили проделать это в салоне автомобиля. Теперь возлюбленные зареклись экспериментировать с местом для секса, подчеркнув, что лучше будут заниматься им дома, где точно не будет никаких НЛО.

Ирина Летинская