В Киеве митингующие требуют снести православный храм Московского патриархата

Сейчас возле часовни собрались примерно две сотни пикетчиков. Они выкрикивают лозунги против УПЦ Московского патриархата и требуют ухода этой конфессии с территории Украины. В то же время к храму начали стекаться прихожане, которые пришли на вечернюю службу. Между двумя группами начались ссоры, дело дошло и до потасовки.
На данный момент место митинга оцеплено дополнительными отрядами нацгвардии и сотрудниками полиции. Всего в непосредственной близости от часовни припарковано шесть автобусов, на которых прибыли правоохранители.