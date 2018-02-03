В метро Москвы стало не безопасно: Как распознать извращенца «прижималу» за спиной?

Мнения

В метро Москвы стало не безопасно: Как распознать извращенца «прижималу» за спиной?

Проблема, о которой не принято говорить.

Учёные обнаружили на Титане признаки жизни: Что скрывает спутник Сатурна?

От Редактора

Учёные обнаружили на Титане признаки жизни: Что скрывает спутник Сатурна?

Учёные уверены в обитаемости Титана.

Сюжеты :

Один из создателей Counter-Strike подозревается в растлении ребёнка Ксения Бородина публично оскорбила Бузову и ее подписчиков в Instagram Звезда «Битвы экстрасенсов» пострадала из-за российских врачей Универсальную вакцину от всех видов рака испытывают на людях В ФСБ поведали об опасном изменении целей кибератак Помолодевшая Анфиса Чехова рассказала о цветотерапии Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода
| | В Киеве митингующие требуют снести православный храм Московского патриархата

В Киеве митингующие требуют снести православный храм Московского патриархата

Вчера, 18:44
На территории Национального музея истории Украины в Киеве проходит акция протеста. Радикально настроенные участники митинга требуют сноса храма УПЦ московского патриархата, расположенного рядом с фундаментом Десятинной церкви. Об этом сообщают украинские масс-медиа.

В Киеве митингующие требуют снести православный храм Московского патриархата

 

Сейчас возле часовни собрались примерно две сотни пикетчиков. Они выкрикивают лозунги против УПЦ Московского патриархата и требуют ухода этой конфессии с территории Украины. В то же время к храму начали стекаться прихожане, которые пришли на вечернюю службу. Между двумя группами начались ссоры, дело дошло и до потасовки.

В Киеве митингующие требуют снести православный храм Московского патриархата

 

На данный момент место митинга оцеплено дополнительными отрядами нацгвардии и сотрудниками полиции. Всего в непосредственной близости от часовни припарковано шесть автобусов, на которых прибыли правоохранители.
Дарья Светозарова
Новости по теме
Во Львове загорелся храм УПЦ Московского патриархата
Во Львове загорелся храм УПЦ Московского патриархата

В ночь со 2 на 3 февраля во Львове возник огонь в храме Святого князя Владимира УПЦ Московского патриархата. Здание церкви удалось спасти. Информацию об

В Тернопольской области радикалы захватили храм Московского патриархата
В Тернопольской области радикалы захватили храм Московского патриархата

В Тернопольской области Украины представителями радикального объединения был захвачен храм Московского патриархата. Члены «Правого сектора»* приехали в

В Киеве изберут нового главу Украинской православной церкви Московского патриархата
В Киеве изберут нового главу Украинской православной церкви Московского патриархата

На Архиерейском соборе на территории Киево-Печерской лавры будут выбирать главу Украинской православной церкви.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости