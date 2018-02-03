В Киеве митингующие требуют снести православный храм Московского патриархата

На территории Национального музея истории Украины в Киеве проходит акция протеста. Радикально настроенные участники митинга требуют сноса храма УПЦ московского патриархата, расположенного рядом с фундаментом Десятинной церкви. Об этом сообщают украинские масс-медиа.

Сейчас возле часовни собрались примерно две сотни пикетчиков. Они выкрикивают лозунги против УПЦ Московского патриархата и требуют ухода этой конфессии с территории Украины. В то же время к храму начали стекаться прихожане, которые пришли на вечернюю службу. Между двумя группами начались ссоры, дело дошло и до потасовки.

Дарья Светозарова

На данный момент место митинга оцеплено дополнительными отрядами нацгвардии и сотрудниками полиции. Всего в непосредственной близости от часовни припарковано шесть автобусов, на которых прибыли правоохранители.