В отелях США предлагают по заказу гадалок в номер

Сеть американских отелей The James Hotel сообщила о появлении уникальной услуги, которую пока не предлагают другие гостиницы. Клиенты получат возможность вызвать к себе в номер различных специалистов в сфере магии и астрологии.

Пойда Анна

Руководство сети отелей считает неправильным то, что, несмотря на обеспечение высокого уровня физического комфорта, специалисты часто забывают о психологической стороне вопроса. Теперь клиенты, которые отдыхают в гостиницах The James Hotel, смогут полностью расслабиться и сбросить напряжение, заказав консультацию у эксперта медитации, астролога, таролога или гипнотерапевта.Кроме того, эти специалисты поспособствуют принятию правильного решения, которое может изменить жизнь к лучшему или наладить финансовое состояние дел. В соответствии с действующим прейскурантом, сеанс гипнотерапии, длящийся 90 минут, обойдется клиенту в 175 долларов, а часовая сессия с астрологом — в 200 долларов.