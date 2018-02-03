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| | В отелях США предлагают по заказу гадалок в номер

В отелях США предлагают по заказу гадалок в номер

Вчера, 18:14
Сеть американских отелей The James Hotel сообщила о появлении уникальной услуги, которую пока не предлагают другие гостиницы. Клиенты получат возможность вызвать к себе в номер различных специалистов в сфере магии и астрологии.

В отелях США предлагают по заказу гадалок в номер

 

Руководство сети отелей считает неправильным то, что, несмотря на обеспечение высокого уровня физического комфорта, специалисты часто забывают о психологической стороне вопроса. Теперь клиенты, которые отдыхают в гостиницах The James Hotel, смогут полностью расслабиться и сбросить напряжение, заказав консультацию у эксперта медитации, астролога, таролога или гипнотерапевта.

Кроме того, эти специалисты поспособствуют принятию правильного решения, которое может изменить жизнь к лучшему или наладить финансовое состояние дел. В соответствии с действующим прейскурантом, сеанс гипнотерапии, длящийся 90 минут, обойдется клиенту в 175 долларов, а часовая сессия с астрологом — в 200 долларов.
Пойда Анна
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