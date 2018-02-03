В метро Москвы стало не безопасно: Как распознать извращенца «прижималу» за спиной?

Мнения

В метро Москвы стало не безопасно: Как распознать извращенца «прижималу» за спиной?

Проблема, о которой не принято говорить.

Учёные обнаружили на Титане признаки жизни: Что скрывает спутник Сатурна?

От Редактора

Учёные обнаружили на Титане признаки жизни: Что скрывает спутник Сатурна?

Учёные уверены в обитаемости Титана.

Сюжеты :

Один из создателей Counter-Strike подозревается в растлении ребёнка Ксения Бородина публично оскорбила Бузову и ее подписчиков в Instagram Звезда «Битвы экстрасенсов» пострадала из-за российских врачей Универсальную вакцину от всех видов рака испытывают на людях В ФСБ поведали об опасном изменении целей кибератак Помолодевшая Анфиса Чехова рассказала о цветотерапии Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода
| | У берегов Западной Африки исчез танкер с 22 моряками на борту

У берегов Западной Африки исчез танкер с 22 моряками на борту

Вчера, 17:53
В районе Западной Африки исчез танкер с 22 индийскими моряками на борту. В последний раз судно видели у берегов Бенина. Информацию о данном инциденте распространяют западные СМИ.

У берегов Западной Африки исчез танкер с 22 моряками на борту

 

Корабль зарегистрирован в Панаме. Танкер причалил к берегу Бенина, моряки покинули судно. Больше о них никто ничего не слышал. Работники перестали выходить на связь 48 часов назад. По мнению правоохранителей, корабль могли похитить морские разбойники, позарившись на отличную прибыль. Танкер перевозил 13,5 тысяч тонн «черного золота» на общую сумму 8,1 млн долларов США. Для современных пиратов подобная добыча является лакомым куском. Несмотря на то, что на дворе XXI век, до сих пор моря бороздят фрегаты морских злодеев.

Индия отправила официальный запрос правительствам Бенина и Нигерии, чтобы чиновники посодействовали поиску судна и людей. На данный момент неизвестна судьба моряков, приплывших к берегам Западной Африки на танкере. Сейчас активно разыскивают пропавших.
Домбровский Сергей
Новости по теме
Иранский танкер затонул у берегов Китая
Иранский танкер затонул у берегов Китая

Иранский танкер SANCHI потерпел крушение 6 января. Данную информацию предоставило агентство Синьхуа.

У берегов Ливии задержали танкер с пятью гражданами РФ на борту
У берегов Ливии задержали танкер с пятью гражданами РФ на борту

Недалеко от берегов Ливии был задержан танкер, на борту которого находились 5 граждан РФ. Как уточнили в пресс-центре МИД России, судно называется

Танкер с бензином исчез у берегов Малайзии
Танкер с бензином исчез у берегов Малайзии

В четверг, 11 июня, с радаров береговой службы Малайзии исчезло судно, перевозившее топливо. На данный момент местонахождение судна остается неизвестным.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости