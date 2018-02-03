У берегов Западной Африки исчез танкер с 22 моряками на борту

В районе Западной Африки исчез танкер с 22 индийскими моряками на борту. В последний раз судно видели у берегов Бенина. Информацию о данном инциденте распространяют западные СМИ.

Домбровский Сергей

Корабль зарегистрирован в Панаме. Танкер причалил к берегу Бенина, моряки покинули судно. Больше о них никто ничего не слышал. Работники перестали выходить на связь 48 часов назад. По мнению правоохранителей, корабль могли похитить морские разбойники, позарившись на отличную прибыль. Танкер перевозил 13,5 тысяч тонн «черного золота» на общую сумму 8,1 млн долларов США. Для современных пиратов подобная добыча является лакомым куском. Несмотря на то, что на дворе XXI век, до сих пор моря бороздят фрегаты морских злодеев.Индия отправила официальный запрос правительствам Бенина и Нигерии, чтобы чиновники посодействовали поиску судна и людей. На данный момент неизвестна судьба моряков, приплывших к берегам Западной Африки на танкере. Сейчас активно разыскивают пропавших.