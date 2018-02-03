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| | Trump Organization и Facebook пополнили американский «список ненависти»

Trump Organization и Facebook пополнили американский «список ненависти»

Вчера, 17:37
Рейтинговое агентство 24/7 Wall St составило перечень организаций, которые больше всего раздражают американцев: как простых граждан, так и бизнесменов средней руки. Данный перечень в Соединенных Штатах называется hate list или «список ненависти».

Trump Organization и Facebook пополнили американский «список ненависти»

 

Лидером этого антирейтинга оказалось национальное бюро кредитных историй Equifax. У него наиболее высокое количество хейтеров. Также на первых позициях в списке оказались Facebook и Trump Organization.

Бюро Equifax заслужило неприязнь американцев тем, что собрало досье почти на 800 миллионов физлиц и 88 компаний из разных стран. Специфика деятельности фискальной организации такова, что на ее базу данных не единожды посягали хакеры. Логично, что работа Бюро ни у кого не вызывает симпатии.

Кроме того, граждан США возмущают проявления снобизма в деятельности Trump Organization. А Facebook своим попаданием в антирейтинг обязан неопределенностью позиций и стремлением угодить властям. Респонденты также неприязненно относятся к Fox Entertainment Group. Обывателям пришлось не по нраву, как организация «подмяла» под себя американскую Национальную футбольную лигу. Огромным количеством хейтеров обзавелся и независимый до сих пор Fox News Channel.
Дарья Светозарова
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