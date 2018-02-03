Ведущий «Оскара» попал в ДТП

Американский телевизионный ведущий, актер и юморист Джимми Киммел стал участником дорожно-транспортного происшествия. Инцидент случился в Голливуде на известном бульваре Сансет.

Домбровский Сергей

По словам американских корреспондентов, Джимми Киммел ехал на своем BMW на оживленном участке трассы. Шоумен не смог правильно сориентироваться в ситуации и повернул направо в неположенном месте. В итоге машина комика столкнулась с движущейся в противоположном направлении Audi. В автомобилях сработали подушки безопасности, и участники ДТП отделались лишь испугом, не получив серьезных повреждений. Передняя часть BMW Киммела сильно смята, но сам артист цел. В Голливуде активно обсуждают данное событие.Джимми Киммел во второй раз будет вести «Оскар». Ранее шоумен уже удостаивался такой чести. Юморист в 2003 году создал передачу «Джимми Киммел в прямом эфире». Программа пользуется популярностью у зрителей. Ведущий веселит народ своими шуточками, люди платят актеру признанием и поддержкой.