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| | Британские принцы стали популярнее, чем королева

Британские принцы стали популярнее, чем королева

Вчера, 16:48
Организация Ipsos MORI с 19 по 23 января проводила социологический опрос. В ходе этого исследования выяснилось, что принцы Гарри и Уильямс стали более популярными, нежели королева Великобритании Елизавета II. Информацию об этом распространяют английские СМИ.

Британские принцы стали популярнее, чем королева

 

Исходя из отчета, составленного социологами, первое место по популярности занимает принц Уильям. Его поддержали 62% респондентов. На второй позиции разместился Гарри, за него проголосовали 58% участников исследования. Королеве Елизавете II досталось лишь третье место в рейтинге популярности. Монархиня набрала 47% голосов. Принца Чарльза поддержали всего 8% респондентов. Жители Британии активно интересуются графиней Кембриджской Кейт Миддлтон.

Настоящий прорыв сделал принц Гарри, за которого во время прошлого социологического опроса проголосовали 36% людей. По словам аналитиков, после смерти Елизаветы II монархия в Великобритании может прекратить существование. В исследовании принимали участие более тысячи человек из различных слоев общества.
Домбровский Сергей
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