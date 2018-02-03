Британские принцы стали популярнее, чем королева

Исходя из отчета, составленного социологами, первое место по популярности занимает принц Уильям. Его поддержали 62% респондентов. На второй позиции разместился Гарри, за него проголосовали 58% участников исследования. Королеве Елизавете II досталось лишь третье место в рейтинге популярности. Монархиня набрала 47% голосов. Принца Чарльза поддержали всего 8% респондентов. Жители Британии активно интересуются графиней Кембриджской Кейт Миддлтон.
Настоящий прорыв сделал принц Гарри, за которого во время прошлого социологического опроса проголосовали 36% людей. По словам аналитиков, после смерти Елизаветы II монархия в Великобритании может прекратить существование. В исследовании принимали участие более тысячи человек из различных слоев общества.