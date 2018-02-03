В США собаке начислили пособие по безработице

Эту информацию предоставил владелец пса Майкл Хэддок, который проживает в штате Мичиган. Мужчина получил соответствующий документ, который мог позволить его питомцу получать средства от государства.

Пойда Анна

По словам Хэддока, ему пришло письмо, в котором говорилось об удовлетворении заявки на получение пособия по безработице, адресованное некому Райдеру, но поскольку в его семье на это имя откликается только собака, мужчина растерялся.Согласно официальным данным, Райдер якобы трудился в ресторане в Детройте, однако на какой должности в заявлении не было указано, в виду сложившихся обстоятельств Райдеру положено выплачивать пособие в размере 360 долларов в месяц.В свою очередь, сотрудник агентства по страхованию от безработицы не стал отрицать факт рассмотрения данной заявки, но сообщив, что ошибка была найдена до начисления средств животному.