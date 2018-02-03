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| | Колокол Британии замолчал впервые за 239 лет из-за одной жалобы

Колокол Британии замолчал впервые за 239 лет из-за одной жалобы

Сегодня, 14:23
В городе Сануидж в Великобритании впервые за 239 лет перестал слышаться колокольный звон с церкви Святого Петра. А причиной тому – жалоба местного жителя. Оказалось, что горожанин не может уснуть из-за шума, издаваемого колоколом.

Колокол Британии замолчал впервые за 239 лет из-за одной жалобы

 

Издание The Sun пишет, что колокол звонил раз в четыре часа, и его звон мешал спать местным жителям. После того, как один из них пожаловался на шум, полицейские распорядились прекратить данную процедуру. Теперь колокол будет молчать с 23:00 до 07:00. Исключение составляет только Новый год и Рождество.

Несмотря на то, что подобный запрет был введен в интересах граждан, с ним согласились лишь 15% жителей районов, приближенных к церкви. Остальные 85% примкнули к активистам движения Save the Chimes – «Спасем колокольный звон». Их целью является отмена запрета.
Дарья Светозарова
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