Колокол Британии замолчал впервые за 239 лет из-за одной жалобы

В городе Сануидж в Великобритании впервые за 239 лет перестал слышаться колокольный звон с церкви Святого Петра. А причиной тому – жалоба местного жителя. Оказалось, что горожанин не может уснуть из-за шума, издаваемого колоколом.

Дарья Светозарова

Издание The Sun пишет, что колокол звонил раз в четыре часа, и его звон мешал спать местным жителям. После того, как один из них пожаловался на шум, полицейские распорядились прекратить данную процедуру. Теперь колокол будет молчать с 23:00 до 07:00. Исключение составляет только Новый год и Рождество.Несмотря на то, что подобный запрет был введен в интересах граждан, с ним согласились лишь 15% жителей районов, приближенных к церкви. Остальные 85% примкнули к активистам движения Save the Chimes – «Спасем колокольный звон». Их целью является отмена запрета.