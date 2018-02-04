В США арестовали 22-летнюю учительницу за секс с подростком

В Соединенных Штатах Америки в Коннектикуте представители правоохранительных органов произвели задержание 22-летней девушки, которая оказалась учительницей в одной из местных школ. Девушку арестовали за секс с одним из учеников.

Александр Вест

К администрации школы обратились встревоженные родители 18-летнего ученика, которые рассказали о незаконном увлечении молодой учительницы их сыном. Расследование полиция начала после того, как данные сведения попали в руки правоохранителей, которые занялись тщательной проверкой, подтвердившей интимную связь между учеником и учительницей. Директор школы заметил, что данный случай следует считать единичным, так как весь персонал учебного заведения весьма квалифицирован и обучен тому, как вести себя с учениками, и какие границы не стоит переходить.В ходе расследования вскрылась тайная любовная переписка влюблённых в социальных сетях, где учительница отправляла школьнику свои обнаженные фотографии, договариваясь о всё новых любовных встречах.