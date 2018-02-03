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| | В Украине в апреле цены на газ могут вырасти на 62%

В Украине в апреле цены на газ могут вырасти на 62%

Сегодня, 13:33
Согласно результатам анализа, проведённым украинским Министерством финансов, уже с начала апреля в нынешнем году цены на газ в Украине могут подскочить на более чем 60 процентов как для предприятий теплокоммунэнерго, так и для рядовых граждан.

В Украине в апреле цены на газ могут вырасти на 62%

 

Соогласно финансовому плану, который был обнародован официальными представителями национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украины», цена газа в украинском государстве может вырасти до 8 тысяч гривен за одну тысячу кубометров. Напомним, в данный момент средняя цена на тысячу кубометров газа в Украине колеблется в пределах 4,9 тысяч гривен. Заметим, согласно обнародованным данным, рост цен на газ может продолжиться, и к середине осени нынешнего года ценник на одну тысячу кубометров газа может достичь отметки в 8,5 тысяч гривен.

Андрей Коболев, являющийся главой «Нафтогаза», заявил о том, что повышение цен на газ должно положительно отразиться на экономике страны, так как все полученные средства будут отправляться в украинскую казну.
Александр Вест
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