Влюбленная пара из Италии зарабатывает на путешествия по миру съемками в порно

Влюбленная пара из Италии исколесила практически весь мир. Заработать на кругосветный вояж им помогает любимое занятие - секс. 28-летний молодой человек и его 23-летняя возлюбленная снимают на видео свои страстные похождения и выкладывают в Сеть, продавая их по пять долларов за каждый.

Дарья Светозарова

Однажды молодые любовники поняли, что их прежняя работа помешает им жить в соответствии с желаниями, а вот их интимные игры – наоборот. Осознав это, итальянцы уволились и приступили к делу. Запустив во Всемирную паутину несколько пробных видео со своими утехами, влюбленные поняли, что это приносит доход. Пользователи получали возможность приобрести порно без искусственных спецэффектов всего за пять долларов, а взамен любовники путешествовали по миру и занимались сексом в самых неожиданных местах, даже посреди улицы.Ранее в их биографии даже были аресты за интим в публичных местах. А познакомились секс-туристы во время группового занятия любовью. Молодые люди уверяют, что давно отбросили все комплексы и просто наслаждаются телами друг друга, а поэтому прерывать свой порно-вояж не собираются.