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| | Учительница пыталась затащить подростка в отель для секса

Учительница пыталась затащить подростка в отель для секса

Сегодня, 12:24
В Лас-Вегасе сотрудники правоохранительных органов задержали женщину, которой оказалась учительница математики, работающая в одной из местных школ. Задержание учительницы проводилось из-за того, что она похитила подростка, с которым хотела заняться сексом.

Учительница пыталась затащить подростка в отель для секса

 

36-летняя женщина получила официальные обвинения в похищении подростка, с которым она в течение некоторого времени выстраивала романтические отношения. В руки полицейских попала личная переписка 17-летнего школьника и учительницы математики, которая нередко посылала ему свои обнаженные снимки, приглашая в гостиницу для проведения совместного времяпрепровождения. Старшеклассник был против и не отвечал взаимностью женщине, которая в отчаянной попытке сблизиться с подростком попробовала похитить его.

Судья отказал учительнице в досрочном освобождении посредством уплаты залога, а администрация школы отстранила женщину от педагогической деятельности и всячески содействовала следствию.
Александр Вест
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