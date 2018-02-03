Учительница пыталась затащить подростка в отель для секса

В Лас-Вегасе сотрудники правоохранительных органов задержали женщину, которой оказалась учительница математики, работающая в одной из местных школ. Задержание учительницы проводилось из-за того, что она похитила подростка, с которым хотела заняться сексом.

Александр Вест

36-летняя женщина получила официальные обвинения в похищении подростка, с которым она в течение некоторого времени выстраивала романтические отношения. В руки полицейских попала личная переписка 17-летнего школьника и учительницы математики, которая нередко посылала ему свои обнаженные снимки, приглашая в гостиницу для проведения совместного времяпрепровождения. Старшеклассник был против и не отвечал взаимностью женщине, которая в отчаянной попытке сблизиться с подростком попробовала похитить его.Судья отказал учительнице в досрочном освобождении посредством уплаты залога, а администрация школы отстранила женщину от педагогической деятельности и всячески содействовала следствию.