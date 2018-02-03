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| | В США умер бывший солист группы The Temptations Деннис Эдвардс

В США умер бывший солист группы The Temptations Деннис Эдвардс

Сегодня, 11:29
В ночь на пятницу ушел из жизни известный солист из группы The Temptations Деннис Эдвардс. Такую неприятную новость преподнёс его менеджер Тоби Людвиг.

В США умер бывший солист группы The Temptations Деннис Эдвардс

 

Эдвардс скончался в одной из больниц Чикаго. Врачи выявили у него менингит, но из-за осложнений вылечить его не удалось. Всего лишь два дня не дотянул музыкант до своего 75-летия, сообщает Reuters.

Деннис Эдвардс появился на свет 3 февраля 1943 года в штате Алабама в городе Фэрфилд. Известность обрёл, когда стал солистом музыкальной группы The Temptations. Три раза коллектив получил премию Grammy.

После актуальности коллектива певец оставил группу и ушел в сольное плаванье. Эдвардс исполнял произведения в стиле соул, ритм-н-блюз, поп и диско.

В 1989 году Денниса Эдвардса внесли в список Зала славы рок-н-ролла.
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