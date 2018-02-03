Президент Финляндии на 69-м году жизни в третий раз стал отцом

Согласно данным, предоставленным сотрудниками президентской канцелярии, глава государства лично присутствовал при появлении на свет мальчика, который стал для него третьим ребенком. В настоящее время мать и малыш чувствуют себя нормально, а их здоровью ничего не угрожает.
Информацию о предстоящем прибавлении в семье Саули Ниинистё обнародовали в октябре прошлого года, при этом представитель администрации президента заверил местных жителей и других политиков, что это событие не должно негативно сказаться на стране, поскольку он руководитель не намерен смешивать личные и государственные дела.