Учительница на уроке о рабстве наступила на чернокожую ученицу

В социальных Сетях поступок учительницы из Нью-Йорка вызвал массу негодования со стороны пользователей, которые узнали о том, что на уроке об истории рабства педагог позволила себе наступить на одну из учениц, которая была чернокожей.

Александр Вест

Для того, чтобы наглядно продемонстрировать принципы неравенства, установленные когда-то в обществе с рабским строем, учительница, работающая в одной из школ в Нью-Йорке, приказала некоторым чернокожим ученикам лечь прямо на пол, а затем наступила на школьницу. Данный инцидент произошёл в седьмом классе, а из-за малого возраста школьников никто из них не сумел возразить взрослому педагогу. Заметим, руководство школы тут же отстранило учительницу от работы, уволив её из учебного заведения.Также школьники из класса, где произошёл данный случай небывалого невежества, рассказали о том, что учительница, повествуя о бесправии во времена рабства, демонстрировала детям довольно жестокие видео материалы, на которых избивали и мучили чернокожих людей.