НЛО под наблюдением NASA взлетел с Луны во время затмения: Охота за пришельцами продолжается

Мнения

НЛО под наблюдением NASA взлетел с Луны во время затмения: Охота за пришельцами продолжается

Затмения интересны не только землянам.

Учёные обнаружили на Титане признаки жизни: Что скрывает спутник Сатурна?

От Редактора

Учёные обнаружили на Титане признаки жизни: Что скрывает спутник Сатурна?

Учёные уверены в обитаемости Титана.

Сюжеты :

Один из создателей Counter-Strike подозревается в растлении ребёнка Ксения Бородина публично оскорбила Бузову и ее подписчиков в Instagram Звезда «Битвы экстрасенсов» пострадала из-за российских врачей Универсальную вакцину от всех видов рака испытывают на людях В ФСБ поведали об опасном изменении целей кибератак Помолодевшая Анфиса Чехова рассказала о цветотерапии Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода
| | Учительница на уроке о рабстве наступила на чернокожую ученицу

Учительница на уроке о рабстве наступила на чернокожую ученицу

Сегодня, 09:06
В социальных Сетях поступок учительницы из Нью-Йорка вызвал массу негодования со стороны пользователей, которые узнали о том, что на уроке об истории рабства педагог позволила себе наступить на одну из учениц, которая была чернокожей.

Учительница на уроке о рабстве наступила на чернокожую ученицу

 

Для того, чтобы наглядно продемонстрировать принципы неравенства, установленные когда-то в обществе с рабским строем, учительница, работающая в одной из школ в Нью-Йорке, приказала некоторым чернокожим ученикам лечь прямо на пол, а затем наступила на школьницу. Данный инцидент произошёл в седьмом классе, а из-за малого возраста школьников никто из них не сумел возразить взрослому педагогу. Заметим, руководство школы тут же отстранило учительницу от работы, уволив её из учебного заведения.

Также школьники из класса, где произошёл данный случай небывалого невежества, рассказали о том, что учительница, повествуя о бесправии во времена рабства, демонстрировала детям довольно жестокие видео материалы, на которых избивали и мучили чернокожих людей.
Александр Вест
Новости по теме
В Якутии учительница избила ученицу начальных классов
В Якутии учительница избила ученицу начальных классов

В Якутии в полицию поступило заявление об избиении учительницей 10-летней школьницы, которая не слушалась на уроке и не реагировала на замечания педагога.

В Пермском крае учительница ударила школьника по голове учебником
В Пермском крае учительница ударила школьника по голове учебником

В посёлке Суксун, что в Пермском крае, проводится проверка инцидента, произошедшего в одной из школ, где учительница позволила себе рукоприкладство в отношении

Учительница совратила 15-летнюю школьницу в США прямо в классе
Учительница совратила 15-летнюю школьницу в США прямо в классе

30-летнюю учительницу 15-летней школьницы обвинили в совращении несовершеннолетних. Как выяснилось, женщина, преподающая иностранные языки, состояла в

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости