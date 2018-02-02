НЛО под наблюдением NASA взлетел с Луны во время затмения: Охота за пришельцами продолжается

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НЛО под наблюдением NASA взлетел с Луны во время затмения: Охота за пришельцами продолжается

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На одной волне: Учёные исследовали дружбу

О дружбе.

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| | Мертвый гусь «отомстил» убившему его охотнику

Мертвый гусь «отомстил» убившему его охотнику

Вчера, 22:37
Гражданин США вместе со своими товарищами на охоте у реки Майлс в штате Мэриленд подстрелил гуся. Птица упала прямо на голову человеку, 51-летнего мужчину пришлось на вертолете доставлять в больницу. Информацию о случившемся сообщают американские СМИ.

Мертвый гусь «отомстил» убившему его охотнику

 

Компания мужчин отправилась на охоту к водоему. Когда приятели бродили по берегу реки в небе один из них заметил стаю гусей. Товарищи решили проверить свои снайперские навыки и направили ружья вверх, дабы подстрелить птиц. В итоге один из гусей упал на голову человеку, который его убил и нанес ему серьезную травму. Коллеги пострадавшего мужчины обратились в скорую. Врачи прибыли к месту происшествия на вертолете, взяли на борт охотника и транспортировали его в клинику.

Это не единственный случай, когда во время ловли животных человек получает травмы. Ранее в штате Айова собака нечаянно наступила на спусковой крючок и раздался выстрел. Хозяин домашнего питомца получил пулевое ранение в спину. В Саратовской области пес случайно застрелил человека. Правоохранители рекомендуют проявлять крайнюю осторожность во время охоты.
Домбровский Сергей
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