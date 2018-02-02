В Турции арестовали члена ИГ* отвечавшего за связи со СМИ

На территории провинции Коджаэли, расположенной в северо-западной части Турции, задержали одного из членов террористической группировки «Исламское государство», запрещенной на территории РФ. Задержанный 22-летний гражданин Сирии мог отвечать за связи ИГ* со средствами массовой информации.
В турецкой провинции сириец по фальшивым документами арендовал жилье, что и привлекло к нему внимание местных представителей правоохранительных органов. За мужчиной было установлено наблюдение.
Позже поступила информация, что к ИГ он примкнул четыре года назад. Выяснилось, что задачами сирийца были съемка и распространение в Сети акций запрещенной террористической организации, а также за связь со СМИ.