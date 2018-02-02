НЛО под наблюдением NASA взлетел с Луны во время затмения: Охота за пришельцами продолжается

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НЛО под наблюдением NASA взлетел с Луны во время затмения: Охота за пришельцами продолжается

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| | В Турции арестовали члена ИГ* отвечавшего за связи со СМИ

В Турции арестовали члена ИГ* отвечавшего за связи со СМИ

Вчера, 22:06
В северо-западной части Турции задержан 22-летний сирийский гражданин, которого подозревают сотрудничестве с «Исламским государством»*. Задержанный молодой человек отвечал за связи со СМИ в запрещенной террористической группировке.

В Турции арестовали члена ИГ* отвечавшего за связи со СМИ

 

На территории провинции Коджаэли, расположенной в северо-западной части Турции, задержали одного из членов террористической группировки «Исламское государство», запрещенной на территории РФ. Задержанный 22-летний гражданин Сирии мог отвечать за связи ИГ* со средствами массовой информации.

В турецкой провинции сириец по фальшивым документами арендовал жилье, что и привлекло к нему внимание местных представителей правоохранительных органов. За мужчиной было установлено наблюдение.

Позже поступила информация, что к ИГ он примкнул четыре года назад. Выяснилось, что задачами сирийца были съемка и распространение в Сети акций запрещенной террористической организации, а также за связь со СМИ.
* - Деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации решением Верховного суда
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