Старший сын Фиделя Кастро найден мертвым

Старший сын кубинского революционера Фиделя Кастро Анхель Диас-Баларт был найден мертвым 2 февраля. Среди версий смерти эксперты склоняются к варианту с самоубийством доктора наук.

СМИ сообщили о смерти доктора наук Анхеля Диас-Баларта, являющего старшим сыном кубинского революционера Фиделя Кастро.Покойный не был связан с политикой, версия о связи его смерти с борьбой за власть на Кубе исключается. При жизни Диас-Баларт получил докторскую степень в сфере физико-математических дисциплин, а также поучаствовал в развитии ядерной энергетики на Кубе. Однако был признан некомпетентным в руководстве строительства одной из атомных электростанций, и был отстранен от занимаемой должности. Позже ученого вернули в Министерство тяжелой промышленности, и в последние годы жизни он являлся научным советником при председателе Госсовета Кубы.Перед смертью Анхель Диас-Баларт в течение нескольких месяцев прибывал на лечении от депрессии в больнице.В 2016 году в 90 лет умер отец Диас-Баларта Фидель Кастро. Сам ученый ушел из жизни в 68 лет.