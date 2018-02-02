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| | Самый дорогой парфюм в мире купили за 200 тысяч евро

Самый дорогой парфюм в мире купили за 200 тысяч евро

Вчера, 21:08
Парфюмер Даниэла Андерье создала аромат Opera Pima в честь 130-летия дома Bulgari. Духи приобрели за 200 тысяч евро, это считается наибольшей финансовой сделкой, оформленной при приобретении подобного рода продукции.

Самый дорогой парфюм в мире купили за 200 тысяч евро

 

Ранее в Книгу Рекордов Гиннеса внесли парфюм V1 стоимостью 122,49 тысяч фунтов. Кто является обладателем самых дорогих духов в мире неизвестно. Причиной столь высокой цены является флакон, украшенный бриллиантами. Экстракты, входящие в состав парфюма не считаются чем-то из ряда вон выходящим. Однако сказать такое про флакон нельзя. На крышке находятся драгоценные камни, между слоями мурманского стекла расположен золотой лист.

Самый дорогой парфюм в мире купили за 200 тысяч евро

 

Амфора с бриллиантами стоит на подставке из аметиста, на крышке красуется цитрин массой 250 карат. Аромат Opera Pima называют сочетанием изящного вида и приятного запаха. Истинные поклонники красоты высоко ценят подобные изделия. Журналисты пытались узнать имя обладателя самых дорогих духов на свете, но им не удалось этого сделать.
Домбровский Сергей
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