Самый дорогой парфюм в мире купили за 200 тысяч евро

Парфюмер Даниэла Андерье создала аромат Opera Pima в честь 130-летия дома Bulgari. Духи приобрели за 200 тысяч евро, это считается наибольшей финансовой сделкой, оформленной при приобретении подобного рода продукции.

Ранее в Книгу Рекордов Гиннеса внесли парфюм V1 стоимостью 122,49 тысяч фунтов. Кто является обладателем самых дорогих духов в мире неизвестно. Причиной столь высокой цены является флакон, украшенный бриллиантами. Экстракты, входящие в состав парфюма не считаются чем-то из ряда вон выходящим. Однако сказать такое про флакон нельзя. На крышке находятся драгоценные камни, между слоями мурманского стекла расположен золотой лист.

Домбровский Сергей

Амфора с бриллиантами стоит на подставке из аметиста, на крышке красуется цитрин массой 250 карат. Аромат Opera Pima называют сочетанием изящного вида и приятного запаха. Истинные поклонники красоты высоко ценят подобные изделия. Журналисты пытались узнать имя обладателя самых дорогих духов на свете, но им не удалось этого сделать.