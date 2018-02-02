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| | В Китайском зоопарке живого щенка скормили питону на глазах у публики

В Китайском зоопарке живого щенка скормили питону на глазах у публики

Вчера, 18:55
В одном из китайских зоопарков произошел странный инцидент. Маленького щенка пустили на корм питону, причем змея съела собаку прямо на глазах у посетителей заведения.

В Китайском зоопарке живого щенка скормили питону на глазах у публики

 

В зоопарке китайского города Пиндиншань случилось неприятное происшествие. По словам посетителей заведения, один из сотрудников учреждения принес недавно рожденного щенка и положил его в вольер с питоном. Через несколько мгновений змея проглотила животное. Такое «кормление» вызвало негодование многих очевидцев, особенно посетителей с детьми. Информация об инциденте тут же появилась в местных соцсетях и привлекла внимание правоохранителей, которые намерены провести проверку по данному факту.

В зоопарке рассказали, что это был единичный случай, а виновного уже наказали. По словам одного из работников, скормить щенка питону было личной инициативой того сотрудника, а собаку он нашел замерзшей на улице, так что она бы все равно не выжила.
Виктория Озерова
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