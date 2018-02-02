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| | Испания выдала США программиста Левашова

Испания выдала США программиста Левашова

Вчера, 18:43
Полиция Барселоны в апреле арестовала российского программиста Петра Левашова. США обвинила Левашова в киберпреступлениях и потребовала Испанию передать им преступника.

Испания выдала США программиста Левашова

 

Как сообщили в ведомстве, Петр Левашов создал киберинфраструктуру в виде сети компьютеров. Кибернетическая инфраструктура была создана хакером с целью осуществления незаконной деятельности, а именно мошенничества и хищении личной информации. Испанский суд решил передать Штатам задержанного в начале октября. В свою очередь, Москва отправила запрос в Мадрид, выдать Левашова РФ, где он тоже арестован, но в заочной форме. Также известно, что программист может быть причастным в кибершпионаже во время выборов в США.

ФСБ утверждают, что обвиняемый Левашов разработал компьютерную сеть типа ботнет Kelihos. Хакер осуществлял контроль сотен тысяч компьютеров, рассылая спамы, вирусы и письма с вымогательствами.

Россия обвиняет Петра Левашова во взломе сайта одного из медицинских учреждений Санкт-Петербурга.
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