Испания выдала США программиста Левашова

Полиция Барселоны в апреле арестовала российского программиста Петра Левашова. США обвинила Левашова в киберпреступлениях и потребовала Испанию передать им преступника.

Как сообщили в ведомстве, Петр Левашов создал киберинфраструктуру в виде сети компьютеров. Кибернетическая инфраструктура была создана хакером с целью осуществления незаконной деятельности, а именно мошенничества и хищении личной информации. Испанский суд решил передать Штатам задержанного в начале октября. В свою очередь, Москва отправила запрос в Мадрид, выдать Левашова РФ, где он тоже арестован, но в заочной форме. Также известно, что программист может быть причастным в кибершпионаже во время выборов в США.ФСБ утверждают, что обвиняемый Левашов разработал компьютерную сеть типа ботнет Kelihos. Хакер осуществлял контроль сотен тысяч компьютеров, рассылая спамы, вирусы и письма с вымогательствами.Россия обвиняет Петра Левашова во взломе сайта одного из медицинских учреждений Санкт-Петербурга.