НЛО под наблюдением NASA взлетел с Луны во время затмения: Охота за пришельцами продолжается

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НЛО под наблюдением NASA взлетел с Луны во время затмения: Охота за пришельцами продолжается

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О дружбе.

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| | Запертый два года в ловушке китайский кот вышел на свободу

Запертый два года в ловушке китайский кот вышел на свободу

Вчера, 18:53
История бродячего кота из Китая, два года проведшего в плену на скоростной магистрали, облетела интернет. Впервые животное было замечено на скоростной трассе в городе Чэнду в феврале 2016-го. Кошачье мяуканье с десятиметровой высоты услышал местный пенсионер.

Запертый два года в ловушке китайский кот вышел на свободу

 

Пожилой китаец с тех пор взял за правило приходить и подкармливать бродячее животное. Супруга пенсионера рассказывает, что питомец узнавал своего благодетеля и показывался только на звук его голоса. Поймать животное удалось с помощью ловушки – зоозащитники оставили на трассе открытую клетку с кошачьими деликатесами, но узник магистрали игнорировал ее целых пять дней и только потом решился зайти в нее. Защитники животных полагают, что на оживленной дороге питомца оставили бывшие хозяева.

Ранее стало известно, что жительница США воссоединилась со своим домашним питомцем, которого десять лет считала погибшим. Так думать она стала после того, как увидела на дороге труп похожего кота, которого сбил автомобиль. Однако животное все это время было живо – оно заблудилось и жило на улице, а подкармливали его добрые люди.
Дарья Светозарова
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