США ограничат экспорт оружия в Южный Судан

США вводят ограничение на поставки американского оружия в Южный Судан и рекомендуют всем государствам поступить подобным образом, особенно этот совет касается ближайших соседей африканского государства. Информацию об этом распространяют западные СМИ.

Домбровский Сергей

В Вашингтоне говорят о необходимости остановить конфликт между властью и оппозицией в Южном Судане. По мнению американских политиков, все страны обязаны поддержать данную инициативу, особенно нельзя вооружать людей, ответственных за проведение военных операций. Противоположной точки зрения придерживаются Россия, Китай и некоторые другие державы. На стороне США выступают западные государства.Конфликт в Южном Судане между официальной властью и оппозицией начался в 2013 году. Временами военные действия в стране прекращаются, но условия перемирия периодически нарушаются одной из сторон противостояния и все повторяется по заданному сценарию. В декабре прошлого года соперники подписали договор о ненападении, но через пару недель опять произошли столкновения.