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| | Киев подписал минские соглашения из-за боязни

Киев подписал минские соглашения из-за боязни

Вчера, 17:37
Киев не желает присутствия миротворцев ООН на Донбассе и решения проблем мирным путем. Такое заявление сделал украинский специалист Международного института демократий Евгений Дикий.

Киев подписал минские соглашения из-за боязни

 

По словам эксперта, Киев не хочет, чтобы в Донецкой и Луганской областях прекратились военные действия, так как в этом случае придется выполнять взятые на себя обязательства, определенные в минских соглашениях. По мнению специалиста, украинские власти подписали договор в столице Белоруссии исключительно из-за боязни. Если миротворцы появятся в Донбассе, то Киев должен будет обеспечить автономию ДНР и ЛНР, проведение выборов в республиках и признать за ними особый статус, а украинские руководители делать этого не желают.

По мнению Евгения Дикого, при введении миротворческих сил в Донбасс, Москва начнет давить на Киев и требовать выполнения минских договоренностей. Украина не признается, но тайно мечтает вернуть себе Донецкую и Луганскую области на прежних условиях, без различных диалогов и компромиссов.
Домбровский Сергей
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