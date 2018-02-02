Сотрудников Минфина Казахстана обвиняют в майнинге криптовалюты на работе

По словам экспертов, чиновники включили приложения-майнеры в обход антивирусных программ и незаконно добывали заветные биткоины, пытаясь обогатиться. В результате министерство понесло убытки из-за перерасхода электрической энергии. Подозреваемые не признают свою вину. Разбирательства в этом деле продолжаются. Сейчас многие люди интересуются криптовалютами, так как некоторые аналитики называют их лучшим способом получения доходов.
В финансовом ведомстве Казахстана существенно замедлилась работа информационной системы. Сначала специалисты не могли понять в чем дело, но по мере ознакомления с проблемой сошлись во мнении на том, что виновниками сложной ситуации являются алчные чиновники, жаждущие легкой материальной наживы.