НЛО под наблюдением NASA взлетел с Луны во время затмения: Охота за пришельцами продолжается

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НЛО под наблюдением NASA взлетел с Луны во время затмения: Охота за пришельцами продолжается

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О дружбе.

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| | Сотрудников Минфина Казахстана обвиняют в майнинге криптовалюты на работе

Сотрудников Минфина Казахстана обвиняют в майнинге криптовалюты на работе

Вчера, 17:22
По версии представителей комитета Национальной безопасности Казахстана (КНБ), сотрудники отдела государственных доходов Министерства финансов страны занимались майнингом криптовалют на рабочем месте. Информацию об этом распространяет пресс-служба КНБ.

Сотрудников Минфина Казахстана обвиняют в майнинге криптовалюты на работе

 

По словам экспертов, чиновники включили приложения-майнеры в обход антивирусных программ и незаконно добывали заветные биткоины, пытаясь обогатиться. В результате министерство понесло убытки из-за перерасхода электрической энергии. Подозреваемые не признают свою вину. Разбирательства в этом деле продолжаются. Сейчас многие люди интересуются криптовалютами, так как некоторые аналитики называют их лучшим способом получения доходов.

В финансовом ведомстве Казахстана существенно замедлилась работа информационной системы. Сначала специалисты не могли понять в чем дело, но по мере ознакомления с проблемой сошлись во мнении на том, что виновниками сложной ситуации являются алчные чиновники, жаждущие легкой материальной наживы.
Домбровский Сергей
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