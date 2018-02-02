Сотрудников Минфина Казахстана обвиняют в майнинге криптовалюты на работе

По версии представителей комитета Национальной безопасности Казахстана (КНБ), сотрудники отдела государственных доходов Министерства финансов страны занимались майнингом криптовалют на рабочем месте. Информацию об этом распространяет пресс-служба КНБ.

Домбровский Сергей

По словам экспертов, чиновники включили приложения-майнеры в обход антивирусных программ и незаконно добывали заветные биткоины, пытаясь обогатиться. В результате министерство понесло убытки из-за перерасхода электрической энергии. Подозреваемые не признают свою вину. Разбирательства в этом деле продолжаются. Сейчас многие люди интересуются криптовалютами, так как некоторые аналитики называют их лучшим способом получения доходов.В финансовом ведомстве Казахстана существенно замедлилась работа информационной системы. Сначала специалисты не могли понять в чем дело, но по мере ознакомления с проблемой сошлись во мнении на том, что виновниками сложной ситуации являются алчные чиновники, жаждущие легкой материальной наживы.