Сурок Фил пророчит американцам долгую зиму

Еще шесть недель холодной зимы предсказал американцам сурок Фил. Информацией об этом поделились сотрудники USA Today. Как известно, 2 февраля, по старой традиции, сурок из американского города Панксатони прогнозирует, ожидает ли жителей Соединенных Штатов потепление или им стоит ожидать холодов.

Согласно традиции, если животное выходит из норы и видит свою тень, то следующие шесть недель будут холодными, если же нет, то, соответственно, теплыми. Фил, как несложно догадаться, на этот раз свою тень увидел. В первый раз День сурка начали отмечать еще в 1887 году. Члены организации «Ближний круг», которые и поддерживают данную традицию, утверждают, что все это время предсказания делает один и тот же сурок.

Его необычайное, с позиции физиологии и здравого смысла, долголетие объясняется тем, что животному дают удивительный «сурковый пунш». На самом же деле, как бы не хотелось разрушать прекрасную легенду, но живут сурки не более восьми лет.

Сотрудники Московского зоопарка и вовсе уверены в том, что будить сурка во время зимней спячки не лучшая затея, ведь обычно животное просыпается в марте, потому и портить его биологическую структуру не стоит.

Николай Офицеров