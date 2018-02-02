Американская пара выиграла миллион вместо тысячи долларов

Синди и Стив Ули из США обратились в компанию Powerball, чтобы забрать свой выигрыш в одну тысячу долларов, но пару ожидала приятная неожиданность. Оказалось, что супруги выиграли миллион долларов.

Виктория Озерова

Синди Ули в течение последних лет несколько раз в месяц приобретала лотерейные билеты. Убираясь в доме, она нашла несколько билетов и решила осмотреть их номера на выигрышность. На одном действительно совпало пять цифр из шести, тогда Синди и ее муж Стив отправились в центральное отделение компании Powerball в Индианаполисе, чтобы забрать свою тысячу долларов. Когда пара зашла в офис, их начали поздравлять и брать интервью, Синди не могла понять, что происходит, а Стив удивленно провозгласил, что на чеке указана сумма не в тысячу долларов. Оказалось, что Синди ошиблась и пара выиграла один миллион.Супруги Ули сразу же позвонили в банк и предупредили, что положат на свой счет крупную сумму. На что они потратят деньги, Стив и Синди пока не знают.