НЛО под наблюдением NASA взлетел с Луны во время затмения: Охота за пришельцами продолжается

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НЛО под наблюдением NASA взлетел с Луны во время затмения: Охота за пришельцами продолжается

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О дружбе.

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| | Американская пара выиграла миллион вместо тысячи долларов

Американская пара выиграла миллион вместо тысячи долларов

Вчера, 16:47
Синди и Стив Ули из США обратились в компанию Powerball, чтобы забрать свой выигрыш в одну тысячу долларов, но пару ожидала приятная неожиданность. Оказалось, что супруги выиграли миллион долларов.

Американская пара выиграла миллион вместо тысячи долларов

 

Синди Ули в течение последних лет несколько раз в месяц приобретала лотерейные билеты. Убираясь в доме, она нашла несколько билетов и решила осмотреть их номера на выигрышность. На одном действительно совпало пять цифр из шести, тогда Синди и ее муж Стив отправились в центральное отделение компании Powerball в Индианаполисе, чтобы забрать свою тысячу долларов. Когда пара зашла в офис, их начали поздравлять и брать интервью, Синди не могла понять, что происходит, а Стив удивленно провозгласил, что на чеке указана сумма не в тысячу долларов. Оказалось, что Синди ошиблась и пара выиграла один миллион.

Супруги Ули сразу же позвонили в банк и предупредили, что положат на свой счет крупную сумму. На что они потратят деньги, Стив и Синди пока не знают.
Виктория Озерова
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