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НЛО под наблюдением NASA взлетел с Луны во время затмения: Охота за пришельцами продолжается

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| | Китаянок научили, как правильно получать по лицу от мужей

Китаянок научили, как правильно получать по лицу от мужей

Вчера, 16:42
В Сети появилось видео с урока в одной из частных школ, где китаянок обучали, как правильным образом необходимо угождать своим мужьям, в том числе и как принимать наказания в виде побоев.

Китаянок научили, как правильно получать по лицу от мужей

 

Именитое издание Associated Press опубликовало статью, в которой рассказывается о весьма необычном китайском заведении, где женщин обучают «правильному» поведению, которое, по их мнению, должно удовлетворять их мужей. На подобных уроках женщин обучали, что они никогда не сравняются по достоинству со своими мужьями, а их обязанность заключается лишь в том, чтобы угождать своим супругам. Учителя рассказывали китаянкам, что даже побои от их любимых не являются поводом для развода.

Опубликованная информация о данном заведении повергла в шок многих пользователей, которые стали выражать своё недовольство, заявляя, что подобное обращение с женщинами в 21 веке является невероятным кощунством. Обучение в данном заведении является бесплатным, а помимо уроков «ученицам» также предоставляется бесплатная вегетарианская пища.
Александр Вест
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