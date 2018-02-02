НЛО под наблюдением NASA взлетел с Луны во время затмения: Охота за пришельцами продолжается

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НЛО под наблюдением NASA взлетел с Луны во время затмения: Охота за пришельцами продолжается

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О дружбе.

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| | Пьяный индиец прыгнул под поезд и выжил

Пьяный индиец прыгнул под поезд и выжил

Вчера, 16:37
Индийцы доказывают, что сделаны действительно из другого «теста». Сотрудник железнодорожной станции на западе Индии прыгнул прямо под поезд и смог выжить. Более того, после этого он вел себя, как будто ни в чем не бывало. Информацию об этом предоставили сотрудники местной прессы.
 

Пьяный индиец прыгнул под поезд и выжил

 

Камеры наружного наблюдения смогли заснять, как мужчина спустился и лег на пути перед подъезжающим на станцию Керла поездом. После того, как состав проехал, индиец спокойно встал с места и возвратился на платформу. Произошел данный инцидент в воскресенье, 28 января, в районе четырех часов дня. Находившиеся в этот момент на платформе пассажиры изначально подумали, что целью мужчины является сведение счетов с жизнью. Все начали кричать и пытаться его спасти, но понимали, что ничего сделать не удастся, ведь поезд приближается слишком быстро.
 
Позже мужчину удалось идентифицировать. Им оказался 42-летний местный житель. В момент происшествия он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, потому со станции его вынужден был забирать племянник. Пока что неизвестно, будут ли в отношении нарушителя общественного порядка предприняты какие-то действия.

Николай Офицеров
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