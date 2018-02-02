Самая одинокая в мире птица умерла в Новой Зеландии

В Новой Зеландии трагически окончилась трогательная история любви, в которой олуша по кличке Найджелл, влюбившийся в бетонную статую птицы, после трёх лет, которые он прожил в полнейшем одиночестве, умер.

Александр Вест

В Сети многие пользователи выразили соболезнования по поводу столь скорой кончины Найджела, который поразил многих людей своей верностью и самоотверженностью. На острове Мана правительство решило установить несколько скульптур из бетона, изображающих птиц, чтобы привлечь на остров популяцию олуш, по неведомой причине покинувших данную территорию. Птицы стали посещать остров, однако, как только они осознавали, что их собратья ненастоящие, тут же улетали прочь.Лишь олуша по имени Найджел остался жить на острове Мана, полюбив одну из статуй. Жители острова восторженно наблюдали за тем, как Найджел вил гнездо для своей избранницы и исполнял традиционный брачный танец. Даже когда на остров прилетали другие птицы, Найджел оставался со своей возлюбленной. Местные жители остались благодарны Найджелу, который сумел привлечь других олуш на остров.