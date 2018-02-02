В Сеть попало видео погрузки T90-C на грузовое судно для отправки в Ирак

На Ближний Восток для выполнения ряда боевых задач должны в общей степени отправиться 73 современных танка T90-C. Специалисты предположили, что камуфляж, нанесённый на боевые машины, свидетельствует о том, что танки отправятся в Ирак. На танках, загружаемых на грузовое судно, установлены специальные конструкции, позволяющие машинам осуществлять использование вооружения без задействования основного двигателя Т90-С. Данные модели танков снабдили дополнительными степенями защиты, которые обеспечивают максимальную безопасность экипажа боевой машины, а также в значительной степени повышают его ремонтоспособность.
В Сеть попало видео погрузки T90-C на грузовое судно для отправки в ИракСегодня, 15:35
На популярном видеохостинге YouTube появилась видеозапись процесса уничтожения танка, принадлежащего террористической группировке ИГИЛ* (запрещена на
Минобороны РФ выложило в Сеть видео работы экипажа танка Т-90. Публикацию видеоролика приурочили к празднику Дня танкиста.
Посол России в Багдаде определился с поставкой танков в Ирак и назвал сроки.