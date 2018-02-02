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| | Один из создателей Counter-Strike подозревается в растлении ребёнка

Один из создателей Counter-Strike подозревается в растлении ребёнка

Сегодня, 15:25
В Сиэтле сотрудники правоохранительных органов осуществили задержание Джеффа Клиффа, являющегося одной из легенд игровой индустрии. Джеффа, участвовавшего в создании оригинальной версии игры Counter-Strike, подозревают в растлении малолетнего ребёнка.

Один из создателей Counter-Strike подозревается в растлении ребёнка

 

Официальные представители компании Valve, занимающейся выпуском компьютерных игр, заявили о том, что на время проводимого расследования данного инцидента Клифф будет отстранён от своей должности. Джефф Клифф  ранее никогда не имел судимостей, или каких-либо серьёзных проблем с законом. В 1999 году в сотрудничестве с Мином Ли Джефф работал над оригинальной версией клиента игры под названием Counter-Strike, ставшей впоследствии самым популярным многопользовательским шутером от первого лица.

Права на созданный Ли и Клиффом проект были выкуплены Valve в 2003 году, а сам геймдизайнер был нанят на работу в компанию, где работал и по сей день. Клифф приложил руку к созданию таких именитых проектов, как Portal 2, Half-Life 2, Left 4 Dead 2, a также Team Fortress 2.
Александр Вест
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