Туристам предложили спуститься с горы со скоростью 150 км/ч на канатах

Любители экстрима могут опробовать новый аттракцион в ОАЭ, который попал в Книгу рекордов Гиннеса. Всем желающим предлагается спуститься с горы с помощью натянутых канатов, по которым с помощью специальных креплений люди будут спускаться с невиданной скоростью.

В Объединенных Арабских Эмиратах открылась новая забава для всех любителей пощекотать свои нервы. Принимая по 250 клиентов в день, аттракцион предлагает за весьма внушительную сумму, составляющую примерно 10 тысяч рублей (125 фунтов стерлингов), испытать необузданную скорость и свободу, спускаясь с высоты 1,7 километра. Общая протяжённость спуска, который на скорости 150 километров в час преодолевает каждый желающий, превышает длину сложенных вместе 28 полей для игры в футбол.

Александр Вест

Ранее самый длинный скоростной спуск располагался в Пуэрто-Рико, однако, в ОАЭ его продолжительность была увеличена, что способствовало попаданию данного аттракциона в Книгу рекордов Гиннеса. Все опробовавшие данный спуск заявляют, что ощущения от аттракциона невозможно сравнить с чем-либо ещё.