Британский суд обязал мужчину уведомлять полицию о намерении заняться сексом

Суд Великобритании оправдал мужчину, обвиняемого в изнасиловании. При этом ведомство наложило довольно странное ограничение: теперь он обязан каждый раз перед занятием сексом сообщать в полицию.

Виктория Озерова

Решение суда города Йорк повергло в состояние фрустрации адвокатов ответчика. Мужчине вынесли оправдательный приговор по делу об изнасиловании. Жертва признала, что половой акт произошел по обоюдному согласию. Мировой судья обязал обвиняемого каждый раз перед занятием сексом сообщать об этом полицейским. При этом мужчина должен назвать возраст, имя партнера и место события за сутки до свершения полового акта. Ограничение будет действовать до апреля текущего года, но если оправданный скроет хоть один половой акт, его могут посадить на пять лет. Кроме того, ему ограничили доступ к мобильному телефону и интернету, чтобы он не навредил никому своей излишней сексуальной активностью.Адвокаты мужчины уже подали апелляцию, заседание назначено на май.