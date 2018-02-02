НЛО под наблюдением NASA взлетел с Луны во время затмения: Охота за пришельцами продолжается

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НЛО под наблюдением NASA взлетел с Луны во время затмения: Охота за пришельцами продолжается

Затмения интересны не только землянам.

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О дружбе.

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| | Задача для китайских школьников завела Сеть в тупик

Задача для китайских школьников завела Сеть в тупик

Вчера, 21:20
Пользователи вступили в дискуссию в Сети, обсуждая способы решение детской задачи, при этом даже после того как стал известен ответ, они не смогли договориться. Пятиклассников из провинции Сычуань обязали решить данную задачу, разработанную с целью развития логического мышления и детей.

Задача для китайских школьников завела Сеть в тупик

 

В соответствии с условиями задания, нужно выяснить возраст капитана корабля, если на борту пребывают 26 овец и 10 козлов. Взрослые и дети выдвигали невероятные предположения, дабы справиться с заданием. Многие называли 18-летний возраст, поскольку в противном случае капитану бы не позволили управлять судном, в то время как другие – 36-летний возраст, настаивая на нарциссичности мужчины, который взял на судно количество животных, равное прожитым им годам.

Однако в действительности все оказалось гораздо проще, поскольку задача не имеет ответа и призвана развивать логику.
Пойда Анна
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