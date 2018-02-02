Задача для китайских школьников завела Сеть в тупик

Пользователи вступили в дискуссию в Сети, обсуждая способы решение детской задачи, при этом даже после того как стал известен ответ, они не смогли договориться. Пятиклассников из провинции Сычуань обязали решить данную задачу, разработанную с целью развития логического мышления и детей.

Пойда Анна

В соответствии с условиями задания, нужно выяснить возраст капитана корабля, если на борту пребывают 26 овец и 10 козлов. Взрослые и дети выдвигали невероятные предположения, дабы справиться с заданием. Многие называли 18-летний возраст, поскольку в противном случае капитану бы не позволили управлять судном, в то время как другие – 36-летний возраст, настаивая на нарциссичности мужчины, который взял на судно количество животных, равное прожитым им годам.Однако в действительности все оказалось гораздо проще, поскольку задача не имеет ответа и призвана развивать логику.