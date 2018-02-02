Бутылку премиального японского виски продали за рекордные 299 тысяч долларов

Сотрудники аукциона Sotheby`s признаются в том, что в Гонконге продали бутылку алкоголя за рекордные 2,3 миллиона гонконгских долларов (приблизительно 294 тысячи долларов). Представители журнала Forbes отмечают, что для японского виски это рекордная стоимость и происходит подобная продажа впервые в истории.

Разлит напиток 50-летней выдержки был еще в 2011 году. Предыдущий рекорд в данной области был установлен во время продажи алкоголя той же марки за 129 тысяч долларов. Представители портала Scotchwhisky.com утверждают, что организаторы торгов и не планировали выручить за лот более 140 тысяч долларов. В результате его попытались купить себе практически все участники аукциона из стран Азии, однако победить смог житель Гонконга.

Марка Yamazaki является собственностью японской компании Suntory. В 2014 году альманах Whisky Bible признал напитки этого производителя едва ли не лучшими в мире, потому популярность японских сортов виски резко увеличивается с каждым днем и для себя их открывают европейские гурманы и ценители.

Николай Офицеров